Челябинск, 9 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Челябинске житель Свердловской области ограбил ювелирный салон. Об этом сообщает областной главк МВД.

Aenigmatis-3D Ювелирное украшение

Под предлогом покупки золотой цепочки стоимостью почти 115 тыс. рублей он попросил консультанта салона продемонстрировать товар. И когда изделие попало в его руки, то убежал.

Под подозрением оказался ранее судимый гражданин 1990 года рождения. Его задержали. Теперь ему грозит до четырёх лет колонии.