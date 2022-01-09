Нур-Султан, , 16:34 — REGNUM Работа обменных пунктов банков в Казахстане временно приостанавливается из соображений безопасности. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Национального банка страны.

Национальный банк Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что с 10 января начнут в штатном режиме работать платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка», посредством которых будут осуществляться платежи финансового сектора и государственного бюджета, включая пенсии, пособия и зарплаты.

Кроме того, отмечается, что в результате этого в первоочередном порядке будет обеспечена «бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны».

«Национальный Банк Казахстана сообщает, что в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алма-Ате и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса», — также добавляется в сообщении.

Помимо этого, добавляется, что по мере стабилизации ситуации в Алма-Ате и других регионах страны, и восстановления каналов связи казахским Нацбанком будут приняты меры по возобновлению торгов на валютной площадке фондовой биржи республики и проведению международных платежей и переводов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российское внешнеполитическое ведомство зарегистрировало 1600 человек, желающих вылететь из Казахстана.