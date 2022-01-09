Бишкек, 9 января 2022, 16:34 — REGNUM В беспорядках в Казахстане теоретически могли принимать участие граждане Киргизии, заявил 9 января президент этой республики Садыр Жапаров.
Как сообщало ИА REGNUM, за время беспорядков правоохранителями Казахстанабыло задержано свыше 5,8 тыс. человек, в числе которых много граждан других стран.
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