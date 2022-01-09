Москва, 9 января, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В настоящее время в мире идет информационная война на всех фронтах и у России нет права на то, чтобы в ней проиграть. Об этом 9 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Кадр ТК «Звезда» Сергей Шойгу

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — сказал он, говоря о работе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

При этом ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы России являются одними из наиболее современных и эффективных в мире, и добавил, что они стоят на страже интересов страны и надежно обеспечивают ее безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в 2022 году экипажи российских противолодочных самолётов Ту-142 будут продолжать длительные полёты в Арктику и Атлантику.