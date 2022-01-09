Москва, , 16:17 — REGNUM Чипировать вышедших на свободу педофилов, а также ввести для них смертную казнь предложил депутат Госдумы Руслан Хамзаев («Единая Россия»).

Султан Хамзаев OPRF.ru

«Предлагаю поголовно чипировать всех педофилов-насильников, уже вышедших на свободу. Можно использовать механизмы введённых в России электронных браслетов. Эти браслеты они должны носить на шее, как бешеные собаки. Чтобы каждый видел, что перед ним педофил!» — отметил Хамзаев в Facebook.

Также он настаивает на введении смертной казни для педофилов-убийц.

«Думаю, очередная трагедия обязана послужить поводом для снятия моратория на смертную казнь в России! Пора отказаться от ложных оков 90-х, когда нам вменили так называемый мароторий на смертную казнь для разного рода ублюдков», — подчеркнул парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Костроме задержали двоих мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал вернуть смертную казнь за педофилию.

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