Париж, 9 января, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Французский специалист Зинедин Зидан согласовал контракт с «Пари Сен-Жермен» и готов сменить Маурицио Почеттино на посту главного тренера основной команды после завершения текущего сезона. Об этом 9 января сообщило издание Sport.es.

Tasnim News Agency Зинедин Зидан на пресс-конференции

Зинедин Зидан находится без работы с мая 2021 года после ухода с должности коуча мадридского «Реала».

После девятнадцати сыгранных туров «Пари Сен-Жермен», одержав четырнадцать побед и набрав 46 очков, занимает первую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22.

Ранее сообщалось, что аргентинским наставником «ПСЖ» Почеттино недовольно окружение лидера команды Лионеля Месси.