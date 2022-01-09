Москва, , 16:08 — REGNUM На территорию Украины не пустили блогера и музыканта из России Даню Милохина. Он сообщил об этом 9 января на своей странице в соцсети Instagram.

Илья Милохин Скриншот с YouTube

Как отметил Милохин, он прилетел на самолете в Киев, однако украинская пограничная служба не позволила ему выйти с территории аэропорта Борисполь.

«Нас держат в плену… Чуваки, меня не впустили, я враг. Нас обратно развернули», — написал в своем сообщении он.

При этом блогер не уточнил причины, по которым его не пустили на Украину и также обнародовал статистику посещения своей страницы по странам, где украинские пользователи находятся на втором месте, составляя 11% от общего числа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что митинг с призывом «не допустить капитуляции Украины» на переговорах РФ и США проходит 9 января на ул. Михайловской в Киеве возле здания МИД страны.