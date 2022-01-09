Москва, 9 января 2022, 16:07 — REGNUM Первый раунд переговоров делегаций России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности в узком составе запланирован в Женеве на вечер 9 января, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова добавила, что 10 января данная работа будет продолжена в широком формате.
Как передавало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает «быстрый результат» от переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.
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