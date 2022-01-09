Москва, 9 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Первый раунд переговоров делегаций России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности в узком составе запланирован в Женеве на вечер 9 января, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«На вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова добавила, что 10 января данная работа будет продолжена в широком формате.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает «быстрый результат» от переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.

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