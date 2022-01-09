Милан, Италия, , 16:01 — REGNUM Менеджер по связям с общественностью итальянского футбольного клуба «Милан» Даниэле Массаро заявил, что после переговоров с «Лиллем» руководство «россонери» приняло решение больше не предпринимать попыток подписать защитника «догов» Свена Ботмана в январе.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

«Свен Ботман потрясающий защитник, но мы знаем, что «Лилль» ни за что не отпустить его в январе», — цитирует Массаро издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает 21-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Свена Ботмана в качестве главной трансферной цели на зимнее ТО. Также на футболиста претендует «Ньюкасл».

В текущем сезоне Свен Ботман принял участие в семнадцати матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.