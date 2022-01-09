Москва, 9 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. С 9 января в России вступило в силу указание Центрального банка России о втором в истории масштабном изменении региональных коэффициентов Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), которое было принято в конце декабря минувшего года.

Prostrahovanie24.ru ОСАГО

Согласно этому документу, верхняя граница единого для России тарифного коридора ОСАГО для физических лиц увеличилась на 10%, достигнув 5980 рублей и теперь базовый тариф будут отсчитывать от этой суммы.

При этом, как уточняет «Газета.ру», самое серьезное изменение тарифов связано с региональными тарифами и максимально ЦБ повысил коэффициенты ОСАГО в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии (на 36%); в Дагестане, за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта (на 20%); и в Приморском крае, кроме Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасск-Дальнего и Уссурийска (на 17%).

Также указывается, что на 12% вырастут региональные коэффициенты ОСАГО в Калмыкии (помимо Элисты), Туве (за исключением Кызыла), в Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, в Чечне и Ингушетии (за исключением Малгобека и Назрани), а также в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс рассказал, что в России отмена учета износа транспортного средства и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей могут повысить стоимость ОСАГО до 60% для некоторых водителей.