Москва, 9 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Новый закон об уголовном наказании водителей-лихачей затрагивает минимальное число жителей России, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Гибдд.рф/r/40 Инспектор ГИБДД

«Новый закон вообще затрагивает абсолютно минимальное количество граждан РФ, которая в статистике нарушений ПДД просто теряется», — отметил Шапарин в Facebook.

Злостные нарушители ПДД уверены в том, что смогут уйти от ответственности даже в том случае, если весь государственный аппарат будет нацелен на борьбу с ними, указал эксперт.

«И то, что они продолжают спокойно генерировать разного рода треш-контент, подтверждает это», — утверждает Шапарин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, которым вводится уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившиеся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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