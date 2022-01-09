Москва, , 15:59 — REGNUM Больше половины спектаклей в репертуаре Театра на Таганке будут поставлены по классическим произведениям. Об этом 9 января рассказал ТАСС главный режиссёр театра Юрий Муравицкий.

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Театр на Таганке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Режиссёр отметил, что в настоящее время в репертуаре театра представлено много произведений по современным текстам. Он подчеркнул, что относится с любовью к современной драматургии, но считает, что большая часть репертуара театра должна основываться на классических произведениях.

«60% — это классика, 40% — современная драматургия. Мне кажется, что это вполне адекватно», — объяснил Муравицкий.

Ранее Муравицкий заявлял о планах поставить спектакли «Гамлет» по Уильяму Шекспиру и «Чёрная кошка, белый кот» по сценарию кинорежиссёра Эмира Кустурицы.

Юрий Муравицкий назначен главным режиссёром Театра на Таганке в декабре 2021 года. Он является лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», а также международных премий «Herald Angel Award» и «Total Theatre Award».

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