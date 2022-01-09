Москва, 31 мая, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала расширить круг полномочий аппарата уполномоченных и ввести иммунитет для граждан, которые обращаются о нарушении своих прав. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, об этом она завила во время выступления в Совете Федерации

«У меня были случаи, когда люди ко мне обращаются, а затем подвергаются, пока я рассматриваю (обращение), репрессиям: увольнениям, если находится в местах лишения свободы — выдворению в ШИЗО. Вроде бы как совпадение, не докажешь, но я уверена, что это связано с обращением», — заявила Москалькова.

Как отметила Москалькова, к выводу о необходимости иммунитета для тех, кто обратился к уполномоченному по правам человека, она пришла после изучения опыта Азербайджана, Турции, Армении, Казахстана и Киргизии.

«Мне удалось за этот период заключить четыре соглашения с Азербайджаном, Турцией, Арменией, Казахстаном… даже пять — с Киргизией. И я изучала их опыт. Мне кажется совершенно правильным, что есть нормы, которые устанавливают иммунитет неприкосновенности для тех, кто обратился к уполномоченному по правам человека», — сказала Москалькова.

Кроме того, большой пласт проблем образуется в связи с тем, что закон даёт соответствующие компетенции только непосредственно уполномоченному.

Уполномоченный может участвовать в суде, может обратиться с административным иском и поддерживать, осуществлять проверку по делам, связанными с отменой постановления об отказе возбуждения уголовного дела, констатировала Москалькова, но «было бы хорошо, чтобы было право уполномоченного поручать сотрудникам аппарата проверять места лишения свободы, осуществлять другие действия, связанные с выполнением его полномочий — это было очень эффективно», отметила она.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила сенаторов в связи с этим начать работу по подготовке новых нормативно-законодательных актов.