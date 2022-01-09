Лондон, , 15:56 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» намерено отозвать 27-летнего флангового защитника сборной Италии Эмерсона Палмьери из аренды. В текущем сезоне итальянец выступает за «Лион». Об этом 9 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Бен Чилуэлл S. Plaine

Также «Челси» намерено направить «Эвертону» трансферное предложение на предмет перехода Люки Диня. «Пенсионеры» испытывают серьезные проблемы на позиции левого защитника, так как лидер команды Бен Чилуэлл выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

В текущем сезоне Эмерсон, выступая за «Лион», принял участие в пятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.