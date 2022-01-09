Киев, , 15:53 — REGNUM Митинг с призывом «не допустить капитуляции Украины» на переговорах РФ и США проходит 9 января на ул. Михайловской в Киеве возле здания МИД страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Киев готовится к «войне»: новые провокации Украины и США — трансляция»

Несколько десятков человек с флагами общественной организации «Свободные люди», национальными флагами Украины собрались на площади. При этом они призывают, чтобы мировые лидеры не допустили «капитуляции Украины».

Несколько полицейских следят за общественным порядком на митинге. Обстановка спокойная, отмечает РИА Новости.

РФ и США 9 — 10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.