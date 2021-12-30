Москва, 10 января, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 января, в России вступил в силу закон об уголовном наказании водителей-лихачей, сообщает ИА REGNUM.

(сс) Alessio Lin На скорости

Вводится уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившиеся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно. Поправки предполагают штрафы до 300 тыс. рублей.

Максимальные санкции предполагают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Предусмотрены и обязательные работы.

Тем лихачам, которые уже имеют за это судимость, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы могут составить от 300 тыс. до 600 тыс. рублей.

Однако наказание будет наступать только в случае фиксации нарушения сотрудником ГИБДД.

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С принятием закона о наказании автолихачей — злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) блогеры, треш-стримеры получат серьезный финансовый удар, уверены в Госдуме.

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