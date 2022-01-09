Нур-Султан, , 15:47 — REGNUM До полной стабилизации обстановки останутся в Казахстане миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 9 января сообщил на брифинге генерал-полковник Андрей Сердюков, являющийся главой контингента миротворцев ОДКБ в республике.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточнил Сердюков, на сегодняшний день, в соответствии с решением совета коллективной безопасности ОДКБ, коллективные миротворческие силы завершили свое развертывание в Республике Казахстан.

«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», — сказал он.

При этом руководитель контингента миротворцев ОДКБ выразил признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.

«Выполнение задач коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки», — добавил Сердюков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане выросло до 164.