Москва, , 15:42 — REGNUM Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал возможным сценарий, при котором переговоры с представителями США в Женеве по гарантиям безопасности ограничатся одной встречей.

«Ничего не могу исключать. Это вполне возможный сценарий. И у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — отметил он, передает РИА Новости.

Ранее Рябков заявил, что РФ не намерена идти на односторонние уступки, которых ждут в США.

«Они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше…», — пояснил он.

9−10 января в Женеве состоятся российско-американские консультации.