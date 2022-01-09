Нур-Султан, 9 января 2022, 15:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ в ходе онлайн-конференции 10 января. Такую дату назвал ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении (является действующим председателем ОДКБ).
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В Казахстане 2 января из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки.
9 января Минобороны РФ сообщило, что подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме «Алматы», «в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций».