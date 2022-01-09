Вашингтон, 9 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Группа сотрудников Миннесотского университета изготовила первый прототип гибкого дисплея на органических светодиодах (OLED). Об этом сообщает портал Tech Xplore, статья с подробным описанием разработки опубликована в научном журнале Science Advances.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Принтер для 3D печати макета модели

В настоящее время технология OLED широко используется как для производства крупных дисплеев для телевизоров и мониторов, так и для изготовления небольших экранов для смартфонов и других гаджетов. Такие дисплеи превосходят жидкокристаллические экраны по углу обзора, высокой контрастности и меньшими габаритами.

Ведущий автор исследования Майкл Макалпайн с кафедры машиностроения Миннесотского университета объяснил, что сейчас для изготовления OLED-дисплеев требуются большие, сверхчистые и дорогостоящие производственные площадки. Он предположил, что применение 3D-печати сможет упростить и удешевить процесс производства.

Благодаря ряду новых технических решений исследовательской группе удалось создать OLED-дисплей, использую только метод 3D-печати. Электроды и некоторые другие объекты были напечатаны методом экструзии, а активные слои дисплея — методом распыления. В результате разработчики получили полностью работающий гибкий экран, который смог выдержать 2000 циклов сгиба.

«Можно представить, что через несколько лет любые дисплеи для домашних устройств можно будет распечатать на небольшом портативном 3D-принтере», — подытожил Макалпайн.