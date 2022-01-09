Вашингтон, 16 апреля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций не имеет возможностей определить, кто стоит за ударами по Запорожской атомной электростанции, заявил в ходе брифинга 16 апреля официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

В ходе брифинга один из журналистов задал вопрос, не считает ли Гутерриш необходимым знать, кто стоит за ударами по ЗАЭС.

«У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах… Нет и мандата на расследования», — указал Дюжаррик.

Представитель генерального секретаря ООН отметил, что подобных возможностей нет и у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передавало ИА Регнум, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ в своих докладах прямо указывать на источник атак на Запорожскую атомную электростанцию. Как отметил российский дипломат, украинские обстрелы станции невозможно оправдать, особенно учитывая тот факт, что Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжёлого вооружения и не осуществляла с её территории каких-либо нападений.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности ООН 15 апреля заявил, что у МАГАТЭ нет планов скрывать информацию о чьей-либо причастности к обстрелам ЗАЭС, но соответствующие заявления агентство будет делать только при наличии доказательств.