Москва, 9 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Французский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Самюэль Жиго попал в сферу интересов команды «Марсель». Об этом 9 января сообщает L’Equipe.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

По информации источника, команда из Марселя намерена летом нынешнего года укрепить свою оборону и рассматривает 28-летнего защитника «красно-белых» наряду с немецким защитником лондонского «Арсенала» Сеадом Колашинацем.

Также указывается, что оба игрока могут перейти в марсельский клуб летом на правах свободного агента.

Отметим, Самюэль Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. В нынешнем сезоне сыграл в составе «красно-белых» в 16 матчах и отличился в них одним забитым мячом и одним голевым пасом.