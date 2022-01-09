Москва, 9 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Затраты владельцев на ремонт автомобилей в России в 2022 году вырастут на 17−20%. Об этом рассказал директор сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьёв порталу Quto.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Автосервис

Соловьёв объяснил, что в 2021 году отрасль столкнулась с дефицитом производства, материалов и компонентов. Он отметил, что эта проблема стала актуальной не только для России, но и для всего мира.

Он добавил, что эти проблемы сохранятся и в 2022 году. Также наблюдается рост инфляции, что приведёт к повышению затрат на ремонтное оборудование и комплектующие. Директор сети автосервисов предположил, что цены на автозапчасти вырастут за год на 7−10%.

Автосервисы также будут вынуждены поднять цены на свои услуги. Им нужно будет сохранить уровень рентабельности и повысить заработную плату сотрудникам. Таким образом, сам авторемонт также вырастет в цене.

«В итоге эти два фактора говорят нам об увеличении стоимости обслуживания автомобилей в 2022 году до 17−20%», — подытожил эксперт.