Сигулда, Латвия, 9 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Третье место на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Сигулде, заняла российская саночница Татьяна Иванова. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Санный спорт

Первое место заняла представительница Австрии Маделайн Эгле, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 24,192 секунды. Второе место заняла Юлия Таубиц из ФРГ, отставшая от победительницы на +0,18 секунды.

Третий результат российской спортсменки составил + 0,218 секунды ко времени лидера.

Отметим, 30-летняя Татьяна Иванова является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в эстафете, также в ее активе одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды мировых первенств. Кроме того, спортсменка восемь раза становилась чемпионкой Европы.