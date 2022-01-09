Тяньцзинь, Китай, 9 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Общегородское тестирование на коронавирус начали в китайском городе Тяньцзинь, расположенном на расстоянии около 150 км от Пекина. Об этом 9 января сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что такое решение было принято после того, как 7 и 8 января в Тяньцзине выявили в общей сложности 20 заразившихся коронавирусом, включая двоих со штаммом SARS-CoV-2 «Омикрон».

Также указывается, что тестирование на COVID-19 жителей города, которых в Тянцзине около 14 млн человек, будет проведено в течение двух дней. При этом до получения результата теста горожанам рекомендовано не покидать свои жилища.

Отметим, в Китае в преддверии зимних Олимпийских игр действует политика «нулевой терпимости» к COVID-19.