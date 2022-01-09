9 января 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 19:57 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В Турции сохраняется повышенное внимание к событиям в Казахстане, о чём свидетельствует развернутая в турецкой прессе широкая политическая дискуссия. Она касается некоторых важных моментов, связанных с интерпретацией происходящего.

Первое: «потрясения» в Казахстане застали Анкару врасплох, как и быстрый ввод миротворческого контингента ОДКБ в эту страну. Но в целом, как свидетельствуют утечки информации, допущенные со стороны турецкой разведки, Анкара всё же ожидала возникновения «нештатной ситуации» в Средней Азии. Как заявил экс-глава военной разведки Турции Исмаил Пекин, «события в Казахстане неспроста проходят в преддверии саммита Россия — НАТО», и цель игроков заключалась в инициировании событий, «как было и на Украине». Для этого, по словам Пекина, к «Казахстану подтягивались силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ». Второе: в последнее время Анкара явно переигрывала Москву на казахстанском направлении, активно реализуя туркоцентричную интеграцию. Но у нее не хватало ресурсов, да и времени для реализации своих амбициозных проектов в регионе. Тем не менее, как свидетельствует турецкое издание Cumhuriyet, определенные силы в Анкаре полагали, что «из Казахстана выйдет Украина», и тогда они могут выступить в роли мирных посредников между двумя «центрами» — Нур-Султаном и Алма-Атой по линии Организации тюркских государств (ОТГ).

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности Odkb-csto.org

В рамках этой дискуссии выступил бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу, который заявил, что требовалось проявить нужную активность со стороны ОТГ, чтобы не допустить ввода войск ОДКБ, а самому Казахстану не следовало обращаться к ОДКБ. Но, как подчеркивает Cumhuriyet, «у дуэта США — Великобритания попросту нет сил для поддержания хаоса в этом регионе, чтобы консолидировать украинский фронт». Помимо того, турецкая разведка располагала данными о деятельности казахстанской оппозиции на территории Украины, где они «создали штаб, способствовали проникновению политических исламистских группировок в страну с юга, активизировали некоторые структуры, работающие на средства Запада для организации «оранжевого переворота» в Казахстане». В такой ситуации Анкара заняла осторожную, точнее, выжидательную позицию, ограничиваясь максимально нейтральными политическими формулировками. Там понимают, что в Казахстане происходит что-то очень важное, и Турция в случае непродуманных действий может вообще выпасть из среднеазиатского ансамбля, тогда как Россия в Закавказье поддержала турецкий проект, платформу «3+3», без участия США и Европейского союза.

Вывод следующий: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит региональную геополитическую картину шире, нежели Запад, и не идет на прямолинейные действия. А также, похоже, отказывается от предлагаемой Западом закулисной дипломатии на среднеазиатском направлении. Тем более что, по оценке экспертов, «сигналы, исходящие из разных геополитических центров, еще не выявили реальных заинтересованных сторон». В то же время оперативный характер запуска механизма ОДКБ свидетельствует о том, что «ситуация в Казахстане или ее взрыв, независимо от мотивов, грозит гораздо более серьезными последствиями всему евразийскому пространству». Поэтому складывается устойчивое ощущение того, что Москва могла знать заранее обо всём, что готовилось в последние недели и месяцы в Казахстане.

Ахмет Давутоглу Roberto Stuckert Filho

После участия Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта многим в Анкаре казалось, что такую партию удастся провести и на среднеазиатском тренде с учетом реального фактора туркоцентричной интеграции и соответствующего позиционирования Казахстана. Но ситуация изменилась после оперативного решения о вводе войск ОДКБ. Кстати, министр обороны Турции Хулуси Акар неожиданно заявил, что «Анкара готова оказать всяческую помощь и поддержку Казахстану, если он обратится с какой-либо просьбой». Понятно, что это попытка впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Ведь Эрдоган предлагал Казахстану пока только «поделиться своими «техническими знаниями и опытом». 11 января должна состояться экстренная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Союза тюркских государств. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, провести ранее заседание они не могли «из-за позиции Казахстана, который не мог раскрыть всю картину событий и потребовал время». Что ж, время пришло, решения приняты. И к ним СТГ не имеет никакого отношения.