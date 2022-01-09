Нур-Султан, , 14:38 — REGNUM Общее количество погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане выросло до 164. Об этом 9 января сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные минздрава республики.

Уличные беспорядки Loavesofbread

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Уточняется, что за время беспорядков 103 человека из этого числа погибли в городе Алма-Ата, 21 человек — Кызылординской области, десять человек — в Жамбылской области и еще восемь — в Алма-Атинской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.