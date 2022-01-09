Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Национальное общество кинокритиков США признало лучшим фильмом 2021 года драму «Сядь за руль моей машины» японского режиссёра Рюсукэ Хамагути. Об этом сообщается на сайте организации.

Пенелопа Крус Пресс-служба проекта «Артпоказ»

После предварительных этапов на звание лучшего фильма 2021 года претендовали три картины: фильм французского режиссёра Селин Сьяммы «Маленькая мама», вестерн американского режиссёра Джейн Кэмпион «Власть пса» и «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Наибольшее число голосов критиков получил последний фильм. Хамагути также получил приз за лучшую режиссёрскую работу и лучший сценарий.

Картина «Сядь за руль моей машины» была представлена на Каннском кинофестивале 2021 года, где она получила приз за лучший сценарий. Фильм является экранизацией рассказа японского писателя Харуки Мураками.

Так как в главной категории победу одержал фильм японского режиссёра, то по правилам организации по итогам 2021 года не присуждается приз в номинации «Лучший иностранный фильм». Лучшей актрисой 2021 года признана Пенелопа Крус за роль в фильме «Параллельные матери», лучшим актёром — Хидетоши Нисидзима за работу в «Сядь за руль моей машины».

Национальное общество кинокритиков США основано в 1966 году. В начале каждого года члены организации выбирают лучшие фильмы года прошедшего. Из-за высоких требований ежегодные награды общества считаются одними из самых престижных кинонаград США.