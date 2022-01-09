Одна из строительных компаний России за годы своей работы только на госконтрактах с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга заработала почти 11 млрд рублей, а в сентябре 2021 года власти Балашихи прикупили у неё 20 строящихся квартир на миллиард рублей. Застройщик полностью принадлежит ООО «Главстрой-инвест», среди бенефициаров которого — Юрий Чечихин. Данные последнего совпадают с данными зятя главы Росгвардии генерала армии Виктора Золотова. Подробнее о том, кто зарабатывает на госзакупках жилья для детей-сирот и иных социальных категорий, — в материале ИА REGNUM.

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Стройактивы для зятя генерала

Компания «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» была создана в декабре 2006 года. Фирма с уставным капиталом 1,5 млрд рублей «прописана» в Санкт-Петербурге. Директор — Александр Лелин.

glavstroi-spb.ru Александр Лелин

Компания имеет доли в семи дочерних строительных активах Санкт-Петербурга (все в форме ООО, доли владения — 100%): в созданной в 2015 году «СМУ-Северная долина», в «Архитектурном бюро-ГС», «СМУ-Юнтолово», «Агентстве недвижимости Главстрой», «Проектном бюро — ГС», «Специализированном застройщике Главстрой-Юнтолово» и 100% в ООО «Эксплуатация Главстрой-СПБ». Последнее юрлицо было исполнителем 47 госконтрактов (в том числе в 2021 году) на сумму более 3 млн рублей, а также совместно со «СМУ-Северная долина» владеет строительной фирмой «Инвестиции и строительство СПБ», а то в свою очередь строительным ООО «Алькор».

С 1 июля 2021 года единственным владельцем ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик», а значит и всего вышеперечисленного массива, является ООО «Главстрой-инвест», доля которого заложена сразу в двух банках — «БМ-Банке» и «Газпромбанке».

ООО «Главстрой-инвест» создано в августе 2006 года, прописано в Москве, имеет уставный капитал — 6 млн рублей и занимается консультированием в бизнес-сфере. Директор — Роман Щитков, который также владеет фирмой в сфере права.

Владельцами «Главстрой-инвеста» являются Юрий Чечихин (9% доли), чьи данные идентичны данным зятя генерала Золотова, и АО «Сиена Инвест» с долей 91%. Обе доли с конца июня 2021 года заложены в «БМ-Банке».

ООО «Главстрой-инвест» в мае 2021 года учредило два ООО — «Проектная компания СД 25» и «Проектная компания СД 26». Обе с основным видом деятельности как заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Возглавил активы Олег Осокин.

В качестве аффилированных лиц ООО «Главстрой-инвест» в отчётности 2020 года назывались Татьяна Кускевич,Виктория Базавлук,Виктор Швабауэр и компания «Либра холдингс» (преобразована в апреле 2021 года в АО). Журнал Forbes в своем материале от 2019 года связывал вышеперечисленные лица с миллиардером Олегом Дерипаской, уточняя, что именно им он передал свои строительные активы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олег Дерипаска. Предприниматель

Возвращаясь к основному владельцу ООО «Главстрой-инвест» — АО «Сиена Инвест».

В отчётности 2019 года бенефициаром АО «Сиена Инвест» называли директора — Марию Базилевскую. В 2020 году единственным владельцем указана уже международная компания АО «Фенестрария консалтантс лимитед», прописанная в Калининграде, который называют российским офшором. Некоторые СМИ связывали калининградский актив всё с тем же Дерипаской. Официально бизнесмен эту связь не комментировал.

Госконтракты «Главстроя»

Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют государственные контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до сих пор.

В целом за ним числится 87 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд рублей, из которых более 30 были подписаны с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. Они принесли компании почти 11 млрд рублей.

Среди заказчиков были и органы власти Москвы. Так, например, в сентябре 2021 года фирма обязалась поставить администрации Балашихи за 3,5 млн рублей квартиру общей площадью 31,6 кв. м в мкр Саввино на улице Безымянная. Заявка ООО была единственной на торгах, в рамках которых закупалось жилье для детей-сирот.

За неделю до этого тот же заказчик приобрел у ООО 19 квартир для той же категории граждан стоимостью по 3,6—3,9 млн рублей каждая.

Помимо этого, в августе 2021 года комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подписал с той же фирмой пять крупных контрактов на приобретение квартир в госсобственность региона «путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, предусматривающего реализации денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу». Один контракт был оценен в 502 млн рублей, остальные — в 472 млн рублей, 98 млн рублей, 175 млн рублей и 128 млн рублей.

Во всех перечисленных тендерах принял участие лишь один застройщик. Остальным деньги не нужны?

Ещё один любопытный договор всё с тем же комитетом был заключен в конце декабря 2019 года. Его сумма — 935 374 900 рублей. Срок исполнения — до 31 августа 2020 года. По нему были приобретены некие четыре сооружения дорожного транспорта.

Прочие фирмы Чечихина

Помимо уже названного строительного актива, Юрий Чечихин владеет долями как минимум в четырёх компаниях: 100% в IT-разработчике ООО «Маркус», 100% в кинопроизводственном ООО «Юром Юнион Синема» (директор — Валерий Юрьевич Чечихин), 10% в издательстве «Розничные финансы» и 25% в IT-активе «Большая тройка». Последний был исполнителем почти 70 госконтрактов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

При этом все вышеперечисленные фирмы приносят Чечихину доход, не сравнимый с доходом от строительного бизнеса и госконтрактов в этой сфере.