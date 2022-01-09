Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM В Ростовской области обсудят проект программы «Ипотека для отличников», предполагающий предоставление льготной ипотеки для студентов — выпускников донских вузов.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«По моему поручению минстрой Ростовской области подготовил проект программы «Ипотека для отличников» — под 1% годовых. Программа пока не принята, она обсуждается. Хотелось бы получить отзывы в первую очередь от самих студентов», — написал в Instagram донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в начале 2022 года законопроект о льготной ипотеке для студентов рассмотрят депутаты донского парламента. Речь идёт о студентах, которые учатся с отличием. Такая мера поддержки может коснуться ребят, получающих востребованные профессии, к примеру, в медицине, что позволит решить проблему дефицита кадров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области может появиться льготная ипотека для студентов