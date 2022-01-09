Ростов-на-Дону, , 14:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону создали 3D-панораму памятника федерального значения — комплекса зерновых складов XIX века. Используемая технология лазерного сканирования поможет качественно восстановить объект с точностью до миллиметра, даже если он будет полностью утрачен. Об этом в Facebook сообщил общественник Александр Сушков.

«Зубчатый» склад Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Цифровой двойник склада, создаваемый высокотехнологичным прибором, позволит чётко связать склад с ландшафтом и рационально проложить коммуникации при реставрации старинного здания», — написал активист.

ИА REGNUM сообщало, что ещё в 2020 году ростовские власти сообщили о готовности инвестора — компании «Альянс-М» — восстановить исторический облик комплекса зерновых складов XIX века, расположенного на улице Береговой. Однако в связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, работа проектных организаций была приостановлена.

В настоящее время архитектурно-историко-природный комплекс, известный как Парамоновские склады, с 90-х годов находится в очень плохом состоянии.

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