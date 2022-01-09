Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM В Екатеринбурге 9 января прошёл очередной пикет против «цифрового концлагеря». Его участники также выражали солидарность с народом Казахстана.

Цифровизация

Mos.ru

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Акция состоялась в районе местного Дворца спорта на ул. Большакова и стала уже пятой по счёту. Её участники также протестовали против введения электронных паспортов и другой подобной цифровизации. Также на пикете раздавали листовки в поддержку многонационального народа Казахстана. Также в этих листовках выражалась надежда на скорое прекращение насилия над мирными людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки в Казахстане продолжаются с начала января. В результате них погибли уже три ребёнка.