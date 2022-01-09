Ростов-на-Дону, 9 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с 11 января 2022 года подорожает проезд в электричках. Об этом говорится в постановлении за подписью руководителя Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексея Лукьянова.

sockur Электричка

Теперь 26 рублей придётся заплатить за проезд в электричках, курсирующих со станции «Ростов-Главный» до станций «Кизитеринка», «Ростов-Западный», «Первомайская» и остановочных пунктов 1330-й километр и Каратаево. На всех остальных железнодорожных маршрутах стоимость проезда останется на уровне 18,5 рубля.

ИА REGNUM сообщало, что проект «Городская электричка» в Ростове-на-Дону запустили в 2016 году. За эти годы среднесуточный пассажиропоток городских поездов вырос в несколько раз. Популярностью этот вид транспорта пользуется у пассажиров в зимний период или во время ограничений движения на важных транспортных артериях.