Вашингтон, 9 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Автор мультсериала «Бивис и Баттхед» Майк Джадж создаст полнометражное продолжение проекта для стримингового сервиса Paramount+. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Цитата из м/ф «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Реж. Айветт Каплан, Майк Джадж. США. 1996 Американские эрудиты

Планируется, что полнометражный анимационный фильм выйдет уже в 2022 году. Точная дата премьеры неизвестна.

Выполненный в жанре чёрной комедии мультсериал «Бивис и Баттхед» выходил с 1993 по 1997 год. В 1996 году по мотивам сериала был снят полнометражный анимационный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку».

Стриминговый сервис Paramount+ запущен в 2014 году. Сервис принадлежит медиаконгломерату ViacomCBS, владеющему брендами CBS, MTV, Nickelodeon, BET, Comedy Central и другими.

Ранее в ViacomCBS объявили, что с 2022 года Paramount+ будет создавать собственные проекты для показа на стриминговом сервисе.