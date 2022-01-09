Аделаида, Австралия, 9 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Гаэлю Монфису из Франции в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Спортсмен из России уступил французу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 19 минут. За это время Хачанов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один из трех брейк-пойнтов. Ее оппонент за этот же временной отрезок четыре раза подал навылет, один раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного из двух возможных брейк-пойнтов.

Отметим, призовой фонд турнира в Аделаиде составляет $416 тыс., 25-летний Карен Хачанов занимает 29-е место в рейтинге ATP.