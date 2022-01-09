Владивосток, , 13:40 — REGNUM Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» переиграл московскую команду «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась победой гостей со счетом 4:3.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль Даниил Гутик (13-я и 50-я минуты), Динар Хамидуллин (35-я) и Камиль Фазылзянов (37-я).

У спартаковцев шайбы забросили Николай Чебыкин (29-я), Максим Цыплаков (43-я, в большинстве) и белорусский форвард Иван Дроздов (53-я — буллит).

Отметим, по итогам матча в активе «Адмирал» стало 31 очко, клуб находится на одиннадцатом, предпоследнем месте Восточной конференции КХЛ. У «Спартака» 56 очков и шестое место в Западной конференции.