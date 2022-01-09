Санкт-Петербург, 9 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. На Санкт-Петербург надвигается тёплый атмосферный фронт, который вызовет выпадение осадков в виде снега. Об этом 9 января сообщил специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус на своей страницей в соцсети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Температура воздуха −4…−6°, по области −3…−8°. Такие значения на 1−2° выше климатической нормы. Ветер южный 3−8 м/с», — отметил Михаил Леус.

Тёплый атмосферный фронт также повлияет на температуру воздуха. По словам эксперта, температура в Петербурге повысится, как и атмосферное давление. Оно составит 758 мм. рт ст.

Отметим, надвигающийся снегопад в очередной раз усугубит ситуацию, связанную с уборкой снега в Петербурге. С начала зимы в городе выпало 115 сантиметров снега.