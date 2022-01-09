Канберра, 9 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Симоне Халеп из Румынии в финальном матче турнира в Мельбурне. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

Спортсменка из России уступила румынке в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 14 минут. За это время Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила двойную ошибку и смогла реализовать два из шести брейк-пойнтов. Ее оппонентка за это же время дважды подала навылет, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять из семи возможных брейк-пойнтов.

Отметим, призовой фонд турнира Melbourne Summer Set 1, одного из двух турниров категории WTA 250, проводимых в Мельбурне из-за отмены в связи с пандемией соревнований в Окленде и Брисбене, составляет $239 тыс.