9 января 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 14:47 — REGNUM Более двухсот тридцати пьяных водителей отстранили от управления автотранспортом в праздничные выходные на Ставрополье.

Авария на проспекте Кулакова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

«В период новогодних и рождественских праздников по всему региону в круглосуточном усиленном режиме проверяются водители на предмет вождения в состоянии опьянения. Тотальные проверки на трезвость проходят не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения», — сообщили в Гоставтоинспикции Ставропольского края.

Медики спешат к пострадавшему Александр Погожев © ИА REGNUM

Спасатели оценивают аварийную ситуацию Александр Погожев © ИА REGNUM

Авария на проспекте Кулакова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Авария на проспекте Кулакова, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

В первый день операции «Нетрезвый водитель» отстранили больше всего нарушителей — за сутки с признаками опьянения уличили 51 водителя.

Всего в дни операции за повторное вождение в нетрезвом виде поймали 12 водителей.

Подготовка к извлечению пострадавшего из автомобиля Александр Погожев © ИА REGNUM

Извлечение пострадавшего автомобилиста Александр Погожев © ИА REGNUM

Реаниматологи оказывают помощь пострадавшему Александр Погожев © ИА REGNUM

В ГИБДД предупреждают, что дорожные происшествия происходят не только по вине пьяных водителей, но и из-за невнимательности, несоблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, если неисправен автомобиль и из-за неблагоприятных погодных условий.

Реаниматологи оказывают помощь пострадавшему Александр Погожев © ИА REGNUM

DSC 5971 Александр Погожев © ИА REGNUM

Одним из наглядных примеров невнимательности является авария 8 января в 16:00 на проспекте Кулакова в Ставрополе. На сухой трассе с хорошей видимостью, в исправном автомобиле трезвый водитель въехал в трактор коммунальной службы, который стоял у обочины с аварийными сигналами. В результате ДТП 43-летнего водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Автомобиль после ДТП Александр Погожев © ИА REGNUM

Госпитализация пострадавшего водителя Александр Погожев © ИА REGNUM

Медицинская помощь Александр Погожев © ИА REGNUM

Часто виновниками дорожно-транспортных происшествий являются бродячие собаки, которые норовят перебежать дорогу, и нерадивые пешеходы, которым лень дойти до перехода или дождаться зеленого света на светофоре.

Скорость движения на автотрассе Александр Погожев © ИА REGNUM

Погодные условия на автотрассе Александр Погожев © ИА REGNUM