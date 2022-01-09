Национализм имперских окраин вырастила русская интеллигенция — Кургинян
Москва, 9 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Подавляющее большинство постсоветских государств не имели достаточно убедительной суверенной истории без российского государства, а их национализм был взращен русской интеллигенцией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.
Он также добавил, что настоящими источниками национализмов всех советских народов, которые в том числе привели к распаду СССР, была русская интеллигенция. Именно она развивала идеи «о нашей и вашей свободе» и приписывала несуществующие чаяния народам на окраинах страны. При этом фактически советская империя, в отличие от настоящих империалистических стран вроде Великобритании, развивала окраины, а не грабила их. В этом одновременно была и сила, и слабость советской империи, отметил политолог.
Таким образом, за вычетом советского периода у «освободившихся» стран крайне редко имелось нечто с достаточно крепкой корневой системой. Были Грузия и Армения, например, но это были маленькие страны, раздавленные крупными империями вроде Персидской и Турецкой. У отдельных государств Туркестана тоже могли быть какие-то исторические корни, но и этого не хватает для того, чтобы построить суверенные государства спустя множество веков отсутствия этого суверенного существования, добавил Кургинян.