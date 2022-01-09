Москва, 9 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Подавляющее большинство постсоветских государств не имели достаточно убедительной суверенной истории без российского государства, а их национализм был взращен русской интеллигенцией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.

Цитата из: «Поединок с Владимиром Соловьёвым». «Россия-1» Сергей Кургинян

«Дело в том, что большая часть постсоветских государств, образовавшихся на руинах Советского Союз, а не слишком убедительны в силу тех или иных причин, это мягко говоря. Ну какая история там у прибалтийских государств? Когда они, в сущности, начали существовать не в 1991 году, а когда? Ну, были короткие периоды между мировыми войнами. Но они же не закладывают настоящих констант исторического существования. Ну каковы исторические константы существования Украины как государства, которое мы лицезрим с ее восточной частью? Их можно раскопать, их можно выдумать, их можно обнаружить, их можно раздуть, но их органическую мощь — нет», — заявил эксперт.

Он также добавил, что настоящими источниками национализмов всех советских народов, которые в том числе привели к распаду СССР, была русская интеллигенция. Именно она развивала идеи «о нашей и вашей свободе» и приписывала несуществующие чаяния народам на окраинах страны. При этом фактически советская империя, в отличие от настоящих империалистических стран вроде Великобритании, развивала окраины, а не грабила их. В этом одновременно была и сила, и слабость советской империи, отметил политолог.

«То, что связано с самобытностью аж Прибалтики и уж тем более Украины и много другого, оно в очень существенной части придумано, выпестовано, раздуто нашей интеллигенцией имперского центра. Ну и, естественно, те окраины, в которых это осуществлялось, аплодировали и говорили, давайте мы это подхватим и так далее. Очень редко это делалось врагами — Австро-Венгрией по отношению к Украине. Чаще всего такие процессы, породившие потом парад суверенитетов, осуществлялись из имперского центра. Соответственно, всякое открепление этих самых национальных государств от имперского центра и имперской истории означало вычеркивание самого главного историко-культурного периода в жизни этих государств — советского», — продолжил политолог.

Таким образом, за вычетом советского периода у «освободившихся» стран крайне редко имелось нечто с достаточно крепкой корневой системой. Были Грузия и Армения, например, но это были маленькие страны, раздавленные крупными империями вроде Персидской и Турецкой. У отдельных государств Туркестана тоже могли быть какие-то исторические корни, но и этого не хватает для того, чтобы построить суверенные государства спустя множество веков отсутствия этого суверенного существования, добавил Кургинян.