Ростов-на-Дону, 9 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Завод «Ростсельмаш» готов реализовать инвестиционный проект на площадке «Таганрогского автомобильного завода» (ООО «ТагАЗ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегоуборочная машина

На предприятии планируется наладить производство сельскохозяйственных машин и коммунальной техники. Объем инвестиций, который необходимо вложить в производство техники, не называется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ООО «Таганрогский автомобильный завод» был признан банкротом в феврале 2014 года. В соответствии с заключением, имущество предприятия было оценено в 5 млрд 747 млн рублей. Долги предприятия перед банками превышали 25 млрд рублей.

В начале 2020 года стало известно, что в Ростовской области удалось распродать залоговое имущество ООО «ТагАЗ». Сумма сделки составила 81,7 млн рублей. Покупателем стала компания «ВторЧерМет» из Аксайского района, основным видом деятельности которой является оптовая торговля отходами и ломом.