Мадрид, 9 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Уже 32,1% детей в возрасте от пяти до 11 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 по состоянию на 7 января. Об этом говорится в последних данных министерства здравоохранения Испании, сообщает агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Согласно данным минздрава Испании, в вакцинации нуждаются 3 349 276 детей в возрасте от пяти до 11 лет. Кампания по вакцинации детей в стране началась 15 декабря, и менее чем за месяц вакцину уже получили 1 076 522 человека.

Занятия в испанских школах возобновляются 10 января.