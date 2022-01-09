Красноярск, , 13:17 — REGNUM В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 175 609. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 259 новых носителей.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Наибольший прирост зафиксирован в городах Красноярск, Норильск, Сосновоборс и Ачинск. Под медицинское наблюдение взято также 1157 контактных лиц.

Скончались за минувшие сутки 25 пациентов, а всего к настоящему времени жертвами COVID-19 стали 8927 человек. Выздоровели 160 600 жителей, в том числе 378 за сутки.