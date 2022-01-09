Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону приступят к строительным работам в одной из секций проблемного дома на улице 1-й Баррикадной. На эти цели жилищно-строительному кооперативу «Баррикадная-24» направлена субсидия из областной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Дольщики 77metrov.ru

«Кооператив получит 195,2 млн рублей из областных средств для завершения строительства и ввода в эксплуатацию этого проблемного объекта с высокой степенью строительной готовности», — уточнил замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

Как предполагается, после завершения строительства секции 17-этажного дома обманутым дольщикам передадут ключи от 71 квартиры. На второй секции дома ведутся строительно-монтажные работы. На эти цели было выделено более 420 млн рублей. Заселения ждут 145 жертв строительной пирамиды.

Жилой комплекс на улице 1-й Баррикадной начали возводить в 2012 году, однако работы прекратились во втором квартале 2016 года из-за банкротства застройщика.