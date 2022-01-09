Хабаровск, 9 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» переиграл хабаровскую команду «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jill111 Хоккей

Игра проходила на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственной заброшенной во встрече шайбы стал нападающий «Сибири» Никита Сетдиков, отличившийся на 7-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «Сибири» стало 55 очков, что позволяет клубу находиться на шестом месте Восточной конференции КХЛ. У «Амура» 45 очков и девятое место там же.