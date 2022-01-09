Обнинск, Калужская область, , 13:27 — REGNUM Строительство крупного фармацевтического завода изотопной продукции про расширенной номенклатуре, применяемой для пациентов с онкологическими заболеваниями, начнется в Калужской области в 2022 году. Предприятие построят в Обнинске на территории научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на научное учреждение.

В лабораториях научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова. Karpovipc.ru

На строительство предприятия будет направлено около 9 млрд рублей. На новом заводе планируется выпуск радиофармпрепаратов на основе йода-131, самария-153, молибдена-99, других разработок. Одновременно со злокачественными новообразованиями, продукция нового завода позволит наиболее точно диагностировать болезни сердечно-сосудистой и эндокринной системы, ревматологические заболевания.

Продукция нового завода в первую очередь, будет распространяться по лечебным учреждениям России. В настоящее время в Обнинске расположена одна из ведущих отечественных клиник, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний — МРНЦ им. А.Ф. Цыба, входящий в НМИЦ радиологии.

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