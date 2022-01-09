Монако, 9 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не будет принимать участия в матче 20-го тура чемпионата Франции с командой «Нант». Об этом 9 января сообщает пресс-служба «Монако».

Кирилл Венедиктов Александр Головин

Уточняется, что 25-летний российский футболист и его коллега по клубу — испанский полузащитник Сеск Фабрегас, заканчивают восстанавление после полученных ими травм.

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Головин сыграл за свою команду в 23 матчах и отличился в них тремя забитыми голами, а также пятью голевыми пасами. Матч французской Лиги 1 с участием «Монако» и «Нанта» пройдет позднее 9 января.