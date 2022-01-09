Москва, 9 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Происходящее сейчас в Казахстане связано с обнажением цивилизационного шва, как это произошло на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Советский Союз представлял из себя позитивную империю, в которой не было места порабощения одних народов другими, но где была выстроена гармония народов во главе с русским народом. При этом над всеми народами была советская идеология, которая давала смысл и сплачивала все народы СССР на движение к общему будущему, отметил Кургинян.

«Как только рушатся такие империи, начинает прежде всего дышать не только банальный национализм, но и вот этот вот цивилизационизм. Первое, что обнажается при крахе империи — это цивилизации. Хотя катализатором краха может быть банальный национализм. И эти цивилизации начали обнажаться. А обнажаясь, они не могут не предъявлять так называемые цивилизационные швы, то есть границы свои естественные, в каком-то смысле даже от отдельных людей не зависящие, определяемые отнюдь не только талантом тех или иных государственных деятелей или политических элит, но и чем-то настолько объективным, что дальше некуда», — заявил Кургинян.

По его словам, эти объективные цивилизационные швы стали играть на постсоветском пространстве важную роль после распада империи. И то, что происходит сегодня в Казахстане, может иметь множество причин, то в том числе там обнажается все тот же цивилизационный шов, который обнажается и на Украине, и в Белоруссии. И это обнажение является объективным и никуда не денется, поэтому к ним придется так или иначе отнестись.