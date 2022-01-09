В Казахстане обнажилось то же, что и на Украине — Кургинян
Москва, 9 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Происходящее сейчас в Казахстане связано с обнажением цивилизационного шва, как это произошло на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.
Советский Союз представлял из себя позитивную империю, в которой не было места порабощения одних народов другими, но где была выстроена гармония народов во главе с русским народом. При этом над всеми народами была советская идеология, которая давала смысл и сплачивала все народы СССР на движение к общему будущему, отметил Кургинян.
По его словам, эти объективные цивилизационные швы стали играть на постсоветском пространстве важную роль после распада империи. И то, что происходит сегодня в Казахстане, может иметь множество причин, то в том числе там обнажается все тот же цивилизационный шов, который обнажается и на Украине, и в Белоруссии. И это обнажение является объективным и никуда не денется, поэтому к ним придется так или иначе отнестись.