Посёлок Большое Голоустное, Иркутская область, 9 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 9 января, в 17:04 по местному времени произошло сейсмособытие, эпицентр которого находился в озере Байкал.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Как сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН, речь идёт о территории, расположенной в 28 км от н.п. Большое Голоустное.

Интенсивность в эпицентре 5,4 б. На территории Иркутской области ощущались незначительные толчки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря эпицентр землетрясения силой 3,5 балла отмечен в Ермаковском районе Красноярского края (примерно в 18 километрах к востоку от поселения Верхеусинское) у границы с Тувой.

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